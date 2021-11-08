Селянин сломал челюсть 11-летнему ребенку в Казахстане

В Акмолинской области 38-летний сельский житель стал фигурантом уголовного дела за нанесение телесных повреждений подростку, об этом рассказали в пресс-службе областного департамента полиции.

Как сообщает Sputnik Казахстан, преступление было совершено еще летом, раскрыли его только сейчас.

Тогда в полицию пришла 34-летняя женщина, которая сообщила, что 20 июля примерно в 15.15 неизвестный нанес побои ее 11-летнему сыну и сломал ему челюсть.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейскими установлен подозреваемый, 38-летний житель села Коянды", - пояснили в департаменте.

Открыто досудебное производство по ст.107 УК РК "Умышленное причинение средней тяжести здоровью".