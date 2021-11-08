США проведут очередную встречу с "Талибаном"

США ведут подготовку к новой встрече с представителями движения "Талибан" (запрещено в России). Об этом сообщил сегодня спецпредставитель США по Афганистану Томас Уэст.

"Мы готовимся к следующему раунду общения нашей межведомственной делегации с "Талибаном". Датой с вами пока поделиться не могу", - цитирует Уэста РИА Новости.

Предыдущий раунд переговоров состоялся в октябре в Дохе (Катар).

Напомним, 15 августа боевики "Талибана" (запрещено в России) окончательно установили контроль над Афганистаном, захватив практически без боя столицу Кабул. В связи со сложившейся ситуацией президент Ашраф Гани сложил с себя полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну. 7 сентября талибы назначили временное правительство Афганистана, в которое вошли исключительно члены движения.