В Росатоме собрали главный насос АЭС "Аккую"

В АО "Атомэнергомаш" (машиностроительный дивизион Росатома) успешно провели контрольную сборку одного из важнейших агрегатов, предназначенных для строящейся в Турции АЭС "Аккую", - в пресс-службе компании.

"Петрозаводский филиал компании "АЭМ-технологии" успешно провел контрольную сборку первого корпуса главного циркуляционного насосного агрегата (ГЦНА), который предназначен для энергоблока №2 АЭС "Аккую"", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

Представители Агентства по атомной энергии Турции положительно оценили качество сборки изделия.

Напомним, главный циркуляционный насос - важнейший агрегат атомной станции, который обеспечивает циркуляцию теплоносителя в первом контуре АЭС и работает под давлением около 16 МПа и при температуре около 300 градусов Цельсия. Масса одного корпуса составляет более 31 тонн при высоте 3,5 м и ширине свыше 3 м. В состав оборудования реакторной установки одного энергоблока входит четыре ГЦНА.