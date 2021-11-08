Саакашвили вывезли из тюрьмы в неизвестном направлении

Бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили вывезли из тюрьмы №12 в Рустави в неизвестном направлении. Об этом сообщила его мать Гиули Аласания.

"Они [руководство тюрьмы] проигнорировали все, выкрали моего сына у нас перед глазами и куда-то забрали. <...> Факт в том, что недавно его вывезли на бронированных автомобилях, затем посадили в вертолет, но куда забрали, не знаю, посмотрим", - цитирует ее ТАСС.

В свою очередь, личный врач Саакашвили Николоз Кипшидзе заявил, что консилиум врачей принял решение рекомендовать министерству юстиции Грузии доставить бывшего президента, объявившего голодовку, в медицинское учреждение.

По данным телекомпании "Пирвели", в эти минуты экс-главу государства переводят на вертолете в Горийский военный госпиталь. "На территории Руставской тюрьмы, где Саакашвили уже нет, был замечен военный вертолет", - приводит сообщение телекомпании РИА Новости.

Напомним, Михаил Саакашвили был задержан в Тбилиси 1 октября. В этот же день он объявил голодовку. Комментируя свое задержание, экс-глава государства отметил, что не признает предъявленных ему обвинений и считает себя политическим заключенным.