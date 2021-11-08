От коронавируса привились почти 60% жителей Ингушетии

Первым компонентом антикоронавирусной вакцины привито более 164,6 тыс жителей Ингушетии, что составляет 57,6% от плана, полностью привиты 156 тыс 611 человек, - сообщила сегодня замминистра здравоохранения региона Амина Настаева.

"Повторной вакцинации подлежит 25 тыс 167 человек, ее прошли 21% от этого числа", - . цитирует Настаеву "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.

В общей сложности в республике насчитывается 24 тыс 228 заболевших, из которых выздоровело 22 тыс 497 человек, умерли 384 пациента. На данный момент лечение проходят 1347 человек: 965 из них – амбулаторно, в реанимации находится 41 заболевший, на оксигенотерапии - 189 человек.

Всего республика получена 246 420 комплектов вакцины против коронавирусной инфекции, - добавила заместитель министра.