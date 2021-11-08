Ильхам Алиев: отныне Азербайджан вечно будет жить как победоносная страна и народ-победитель

Президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев сегодня, в День Победы в Отечественной войне Азербайджана, выступил перед военнослужащими в Шуше на Джыдыр дюзю.

В первую очередь он поздравил весь личный состав ВС Азербайджана и весь азербайджанский народ с Днем Победы и призвал почтить минутой молчания светлую память шехидов, героически павших за Родину.

Затем Ильхам Алиев указал, что сегодня весь азербайджанский народ отмечает День Победы. "Азербайджан восстановил свою территориальную целостность, историческую справедливость. Изгнав врага с наших родных земель, мы выполнили свою историческую миссию. Азербайджан, уничтожив за 44 дня все укрепления, все боевые позиции, которые Армения создавала на протяжении 30 лет, разбив армянскую армию, одержал историческую Победу. Этот славный праздник подарили нашему народу вы и десятки тысяч таких наших военнослужащих, как вы", - обратился он.

Глава государства отметил, что Вторая Карабахская война стала яркой страницей славной истории азербайджанского народа, который, мобилизовав все силы, выполнил свою миссию. "В период оккупации я неоднократно говорил, что каждый гражданин Азербайджана своей работой, своими делами должен приближать этот священный день. Я говорил, что азербайджанский народ никогда не смирится с оккупацией, и мы, мобилизовав все силы и объединившись, чтобы положить конец оккупации, изгнали врага с наших исторических земель", - напомнил Ильхам Алиев.

"В 2003 году, избираясь первый раз на пост президента, я, обращаясь к азербайджанскому народу, сказал, что мы любой ценой отберем у врага наши исторические земли - мирным или военным путем, так и случилось. Многолетние мирные переговоры не дали никакого результата. Результат был равен нулю. Напротив, враг еще больше обнаглел. Если в первые годы оккупации у азербайджанского народа и у меня еще были какие-то надежды, связанные с переговорами, то в последнее время эти надежды полностью угасли. Армения и ее покровители хотели сделать оккупацию вечной. Они считали, что если им удавалось почти 30 лет удерживать наши земли под оккупацией, то смогут делать это вечно. Но они ошиблись. Они должны были знать, что мы никогда не смиримся с таким положением. Должны были знать, что мы любой ценой выдворим врага с наших земель. Мы должны были быть готовыми к этому как народ, как государство, необходимо было вовремя провести всю подготовительную работу, и она была проведена", - пояснил президент.

Он сказал, что усиление армии и упрочение военного потенциала стало его самой важной задачей как президента. "Неслучайно, что в период моего президентства основные расходы нашего государственного бюджета предусматривались для военных целей. За эти годы мы создали мощный военно-технический потенциал. В страну были доставлены современное оружие, боеприпасы, техника, которые были достойно использованы военнослужащими. Вторая Карабахская война является наглядным доказательством этого. Значительно выросла боеспособность нашей армии. Регулярно проводились военные учения, занятия, таким образом, значительно выросли и техническое оснащение, и морально-психологический дух, и боеспособность нашей армии", - констатировал Ильхам Алиев.

Кроме того, обратил внимание он, необходимо было усилить экономику, без чего невозможно было изгнать врага с азербайджанских земель. "В первую очередь, необходимо было обеспечить экономическую независимость, потому что если бы мы находились в зависимом положении, зависели от каких-то других больших государств, то нам никогда не позволили бы выполнить эту почетную миссию. Поэтому мною как президентом с первых дней были предприняты все необходимые шаги, рассчитанные на экономическую независимость, и в короткий срок мы добились этого. Сегодня Азербайджан находится в первых рядах в мире с точки зрения экономического потенциала и экономической стабильности. Если бы не была достигнута экономическая независимость, то ни о какой политической независимости не могло быть и речи. Мы могли оказаться в зависимом положении. Так же, как многие страны сегодня находятся в зависимом положении и именно поэтому не могут продемонстрировать свою волю. Политическая независимость позволила нам выстроить со всеми партнерами равноправные отношения, основанные на принципах взаимного уважения и невмешательства в дела друг друга. Таким образом, было обеспечено одно из основных условий для освобождения наших земель", - подчеркнул глава государства.

Президент добавил, что Азербайджан смог донести до мировой общественности информацию о карабахских реалиях, о зверствах оккупантов. "В начальный период после Первой Карабахской войны нам не удалось добиться этого. Поэтому в мире было искаженное представление о войне, армяно-азербайджанском нагорно-карабахском конфликте. Мы устранили это. Работая днем и ночью, мы информировали мировую общественность, проводя успешную работу в ведущих международных организациях, добились принятия выгодных для нас и отражающих правду постановлений и резолюций. Вся эта работа является правовой базой для сегодняшней реальности, потому что сегодня, после того, как мы изгнали врага с нашей земли, никто не может упрекнуть нас. Ведь мы проводили успешную операцию на своей земле, мы не нарушали международного права, не нарушали законов войны. Мы вели справедливую войну и нанесли врагу поражение на поле боя", - заявил он.

"Еще один важный фактор был связан с воспитанием молодого поколения. Мы прекрасно понимали, что оружие, боеприпасы, мощная экономика, успех на международной арене, все остальные факторы не будут иметь никакого значения, если наши граждане не продемонстрируют свою силу в борьбе за землю, за Родину. Уделяя огромное внимание воспитательной работе, мы воспитали молодежь в духе патриотизма. Мы не позволили, чтобы история, связанная с оккупацией, была забыта. Мы не забыли Карабах, наоборот, на всех мероприятиях и в стране, и за рубежом это была тема номер один, этот вопрос поднимался со всех трибун. Молодежь, воспитанная в духе патриотизма, жертвуя жизнью, ценой своей крови смогла отобрать у врага наши священные земли. Нашу Победу обусловило единство всех этих факторов", - пояснил Ильхам Алиев.

Он еще раз уточнил, что становилось очевидно: оккупанты не желают по собственной воле покидать захваченные земли, проявляют еще большую наглость, делают неприемлемые шаги и выступают с заявлениями, ставящими целью задеть достоинство азербайджанского народа. "Утверждая, что "Карабах - это Армения", Армения не только положила конец переговорному процессу, это в то же время было оскорблением для нас. Проведение так называемой "инаугурации" в священной для нас Шуше, являющейся венцом Карабаха, было оскорблением для нас. Логово дьявола, где проводилось это мероприятие, во время войны было разгромлено героической Азербайджанской армией. Перенесение в Шушу так называемого "парламента" пресловутого образования стало очередной попыткой задеть нас. Армения чванливо, высокомерно угрожала нам новой оккупацией. Сколько мы еще должны были терпеть? Кто-то должен был преподать им урок или нет? Тысячи, десятки тысяч представителей азербайджанской молодежи, солдат и офицеров в вашем лице, грудью встав на защиту Родины, указали врагу на его место, привели его в такое состояние, из которого он никогда не сможет выйти. Отныне он вечно будет жить с клеймом побежденного народа и государства", - сказал президент Азербайджана.

Ильхам Алиев напомнил, что во время оккупации армянская сторона каждый год в мае праздновала в священной для азербайджанского народа Шуше захват города Шуша. "В мае этого года вот здесь, на Джыдыр дюзю был проведен фестиваль "Харыбюльбюль", звучал мугам. В августе были проведены Дни поэзии Вагифа, звучали стихи Вагифа и других наших гениальных поэтов. На этих землях, в этом небе уже не будут звучать ни песни на чужом языке, ни неуместные заявления. Отныне в этом краю будет господствовать азербайджанский язык, как это было в истории. В Шушинской мечети звучит азан, на Джыдыр дюзю - мугам, перед мавзолеем Вагифа - стихи. Вот она - реальность. Ее создали мы. Невзирая на международное давление, все угрозы, наш народ сплотился в единый кулак, встал за армией, и мы выполнили эту историческую, славную миссию. В течение 44 дней мы каждый день шли вперед, ни одного дня не отступали. При том, что в армянской армии было 10 тыс дезертиров, в азербайджанской армии ни один человек не бежал с поля боя. Вот наш национальный дух, азербайджанский дух", - подчеркнул он.

"В период оккупации Армения придумывала мифы о своей армии, о якобы воинственных солдатах "непобедимой армянской армии". Где же эта непобедимая армянская армия? Она разгромлена, мы уничтожили ее всего за 44 дня. Просили пощады, пали на колени. Приняв наши условия, подписав в ночь с 9 на 10 ноября акт о капитуляции, подняли белый флаг", - добавил глава государства.

Ильхам Алиев пояснил, что в итоге азербайджанский народ продемонстрировали всему миру свое величие во время войны и после нее. Оккупанты же, указал он, сравняли с землей все города на захваченных территориях, так что приезжающие теперь в эти места граждане Азербайджана и иностранцы приходят в ужас, задаются вопросами, что это за вандализм, что за ненависть, возможно ли такое варварство. Но именно это, сказал президент, и сделали оккупанты. "Они совершили варварство, разрушив и разграбив все здания, увезя в Армению даже надгробия. Мы же во время войны соблюдали ее законы, не нарушили их, вели себя достойно, так же, как достойно ведем себя в жизни и политике", - заявил он.

"День Победы - наш праздник. Это - праздник Победы, праздник мужества, праздник справедливости, праздник национальной гордости, национального достоинства. Мы восстановили свое достоинство. Отныне мы будем вечно жить как победоносная страна и народ-победитель. Отныне мы вечно будем жить в Карабахе и Зангезуре. Если какая-либо сила в Армении косо посмотрит на нас, проявит какие-либо реваншистские устремления, то увидит наш кулак. Он на своем месте", - заверил Ильхам Алиев.

"Дорогие друзья, дорогой азербайджанский народ, хочу еще раз сердечно поздравить вас со славным праздником. Желаю азербайджанской армии новых побед, а азербайджанскому народу - новых успехов. Слава Азербайджанской армии, слава азербайджанскому народу. Карабах наш, Карабах - это Азербайджан!" - заключил президент Азербайджана.

Фотографиями с Джыдыр дюзю поделилась на своей странице в Instagram первый вице-президент Мехрибан Алиева.