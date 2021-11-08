ООН заявила о рекордном количестве голодающих в мире людей

В мире на грани голода находятся более 45 млн человек. Об этом после своей поездки в Афганистан заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бизли.

По его словам, количество голодающих растет из-за конфликтов, изменения климата, пандемии коронавируса COVID-19 и роста цен на продовольствие и топливо.

По данным ВПП, в 43 странах мира люди меньше едят или кормят не всех членов своих семей, а в некоторых случаях вынуждены употреблять в пищу саранчу, листву и кактусы.

В организации отметили, что на сегодняшний день они оказывают помощь рекордному числу людей - 139 млн человек в 85 странах мира. Уточняется, что наиболее острая нехватка продовольствия наблюдается в Афганистане, Мадагаскаре, Сирии, Йемене, Эфиопии и Южном Судане.

Помимо этого, в ВПП акцентировали внимание на том, что для того, чтобы остановить голод в глобальных масштабах, им необходимо не менее $7 млрд вместо $6,6 млрд, о которых говорилось ранее.