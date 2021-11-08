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В Алматы четыре автомобиля собрались в "гармошку"

В Алматы четыре автомобиля собрались в &quot;гармошку&quot;

Массовое ДТП с участием четырех автомобилей произошло в Алматы на перекрестке улиц Ауэзова и Джандосова.

Участники автоаварии стояли на улице Ауэзова, пока горел красный сигнал светофора.

В это время машина Peugeot, которая подъезжала сзади к перекрестку, не остановилась по невыясненным причинам, и въехала в другие автомобили, сообщает Sputnik Казахстан.

Отмечается, что в результате происшествия пострадали водитель и пассажирка Peugeot. Их доставили в больницу.

В настоящее время полицейские выясняют детали случившегося.
 

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