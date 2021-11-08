В Кремле рассказали, будут ли изменять срок действия QR-кодов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сокращение срока действия QR-кодов в России для вакцинированных от коронавируса COVID-19 не обсуждалось и не обсуждается.

Он подчеркнул, что власти знают о масштабном сбое в сроках действия QR-кодов на "Госуслугах". "Сама система "Госуслуги" находится в постоянном процессе совершенствования, расширения функционала. Это очень хороший, положительный процесс, но, к сожалению, иногда связанный с такими сбоями. Ничего в этом страшного нет", - цитирует представителя Кремля РИА Новости.

Напомним, ранее на портале "Госуслуги" произошел сбой, в результате которого у ряда пользователей срок действия сертификатов о вакцинации от COVID-19 сократился с 1 года до 6 месяцев.