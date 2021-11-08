Россияне продолжают скупать туры в Египет на ноябрь

Почти все туры на курорты Египта на ближайшие две недели раскуплены, сообщили РИА Новости представители туротрасли.

"Все места на чартерах у нас уже проданы до 20 ноября. Все распродано на волне ажиотажа", - пояснили в "Интуристе".

О минимуме свободных мест сообщили и в Tez Tour.

"Спрос на чартерные программы в Египет высокий. Ближайшие вылеты имеют практически полную загрузку", - согласились в "TUI Россия".

Интерес россиян к отдыху в Египте связан с возобновлением широкого чартерного сообщения, доступными ценами и тем, что другие популярные направления еще остаются закрытыми, считает вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.