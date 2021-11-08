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Тилль Линдеманн и Zaz показали видеоклип из Бухары

Тилль Линдеманн и Zaz показали видеоклип из Бухары

Фронтмен группы Rammstein Тилль Линдеманн и французская исполнительница Zaz (Изабель Жеффруа) выпустили клип на совместную песню Le jardin des larmes, видео было снято в Бухаре.

Место съемок предложил Линдеманн, в кадр попали пустыня Кызылкум, летний дворец эмира Бухарского "Ситораи Мохи Хоса", а также медресе Улугбека в Самарканде.

Съемки при участии российских и узбекских профессионалом заняли три дня.

"Спасибо всей команде, спасибо Узбекистану за этот замечательный прием", - написала Zaz в своем Instagram.

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