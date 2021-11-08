Саакашвили собирается голодать до самой смерти

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, который в настоящее время находится в тюрьме №12 в Рустави, не намерен прекращать голодовку. Об этом говорится в заявлении экс-главы государства, опубликовнаном на его странице в социальной сети Facebook.

Он подчеркнул, что объявил голодовку не для того, чтобы это стало главной темой. "Я вернулся и добровольно сдался в заложники и намерен голодать до самой смерти, чтобы своим примером внести вклад в освобождение нашей страны, в сохранение ее европейского пути и в ее освобождение от щупалец российской олигархии", - пояснил Саакашвили.

По его словам, целью голодовки является возврат украденных выборов и власти народу, передает "Грузия Online".

Напомним, Михаил Саакашвили был задержан в Тбилиси 1 октября. В этот же день он объявил голодовку. Комментируя свое задержание, экс-глава государства отметил, что не признает предъявленных ему обвинений и считает себя политическим заключенным.