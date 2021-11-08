В Турции жалуются на жадность туристов из России

Россияне оставляют мало чаевых персоналу турецких отелей. На жадность обратила внимание глава платформы помощи и солидарности сотрудников туризма Анталии Эмине Гюльшах.

Она отметила, что позднее начало летнего сезона привело к отсутствию оживления в туристическом секторе. По ее словам, 95% зарубежных туристов, предпочитаемых работниками отелей, — немцы, так как они больше всех оставляют чаевые горничным, официантам, посыльным, портье, поварам и другим.

"В этом году сотрудники туризма не получили достаточно чаевых, чтобы "прожить" зимний сезон, так как доля немецких туристов была на очень низком уровне. Россияне не оставляют много чаевых. Они дают максимум один доллар", — приводит слова Гюльшах Turkiye Turizm.