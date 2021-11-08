Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева посадили деревья в Шуше (ФОТО)

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева посадили деревья на Джыдыр дюзю, начав восстановление леса Топхана в Шуше.

Высадка деревьев проводится в рамках акции по посадке 44 тыс деревьев по всей республике в честь 44 дней, приведших к победе в Отечественной войне Азербайджана.

Волонтеры общественного объединения "Региональное развитие" в рамках проекта Фонда Гейдара Алиева также посадили молодые деревья в лесу Топхана.

Лес Топхана расположен в юго-восточной части шушинского плато возле ущелья Дашалты. В этом месте до армянской оккупации были уникальные заповедные леса, произрастали реликтовые растения, обитало множество видов животных и птиц.

В период оккупации Карабаха леса стали вырубать для продажи ценных пород дерева в Ереван.

В настоящее время Азербайджан предпринимает меры для восстановления экологического баланса на освобожденных от оккупации территориях.