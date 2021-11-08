Международные резервы России достигли исторического максимума

Международные резервы России за неделю выросли на 0,2% и достигли рекордной отметки в $621,6 млрд, следует из материалов Центрального банка.

С 22 по 29 октября резервы увеличились на $1,6 млрд (0,3%).

В сообщении регулятора сказано, что это произошло преимущественно в результате операций по покупке иностранной валюты в рамках бюджетного правила.

Напомним, предыдущий рекорд был зафиксирован 22 октября. Тогда международные резервы России составили $621,6 млрд.