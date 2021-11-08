Бишкек стал чемпионом мира по грязному воздуху

Рейтинг городов с самым загрязненным воздухом, составленный по данным со станций проекта World Air Quality, возглавил Бишкек.

В киргизской столице в воздухе концентрация микродисперсных частиц PM2.5 составляет на 8 ноября 259 микрограмм (мкг) на кубометр. Это больше нормы более чем в 10 раз.

Второе место занимает Дели (Индия) - 202 мкг на кубометр, следом идут Лахор (Пакистан) - 167 мкг, Калькутта (Индия) - 155 мкг и Карачи (Пакистан) - 153 мкг.

В январе этого года воздух в Бишкеке был еще более грязным - 547 мкг при мировой норме в 25 мкг.