Россия и Китай произведут совместный тяжелый вертолет

Россия и Китай подписали контракт на создание совместного тяжелого вертолета (AHL). Об этом на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил глава холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.

"В 2016 году в ходе Вашего визита в Пекин было подписано межправсоглашение. С 2008 года шли интенсивные переговоры, и 25 июня текущего года мы подписали контракт", - цитирует его ТАСС.

Богинский подчеркнул, что Россия займется разработкой части агрегатов - трансмиссии, рулевого винта, противообледенидельной системы.

На создание вертолета понадобится примерно 13 лет, уточнил он.