Исрафил Ашурлы установил флаг Азербайджана на горе Агрыдаг

Легендарный альпинист Исрафил Ашурлы рассказал корреспонденту "Вестника Кавказа" о восхождении на турецкую гору Агрыдаг в честь Дня Победы Азербайджана в Карабахской войне. На Агрыдаге он установил особые флаги Азербайджанской Республики и Турецкой Республики.

"Размышляя о том, как я могу лучшим образом отметить памятную для всего Азербайджана и для всех азербайджанцев дату 8 ноября, день нашей блистательной Победы в Карабахской войне, я решил совершить ряд восхождений. Начать с высочайшей вершины Турции, горы Агрыдаг, а после этого вернуться в Азербайджан и совершить еще два восхождения", – прежде всего сообщил он.

"С собой я взял два легендарных флага. Флаг Азербайджана, который хранится в Музее государственного флага – его я поднимал над всеми континентами, над Эверестом и другими высочайшими пиками Земли, над Северным и Южным полюсом. Под расписку я получил его в музее специально для этой экспедиции. И турецкий флаг ручной работы 1922 года, который мне подарили в этом году в Турции. Сегодня в 12 часов по турецкому времени я имел честь поднять эти два флага над высочайшей вершиной Турции", – рассказал Исрафил Ашурлы.

По его словам, восхождение было непростым. "Сейчас межсезонье, погода не самая хорошая, дует очень сильный ветер, на маршруте много снега и льда. Резкое отличие от летнего сезона, для восхождения требуются серьезные альпинистские навыки. Я и мой напарник Ренат Рахимханов вдвоем совершили это восхождение и посвятили его своей родной стране и нашей великой Победе", – заключил легендарный альпинист.