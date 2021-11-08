Азербайджан и Грузия купят дагестанских овец

Дагестан продаст около 30-35 тыс голов овец в Азербайджан и Грузию до конца текущего года, сообщил и.о. вице-премьера республики Абдулмуслим Абдулмуслимов.

Он напомнил, что в 2019 году Дагестан продал более 8 тыс тонн баранины в Иран. Помимо этого, были поставки в Азербайджан, Грузию и другие страны. Однако из-за пандемии этот процесс приостановился.

"Сейчас планируем отгружать живое поголовье, хотим 15-20 тыс голов отгрузить в Азербайджан и около 10 тыс голов в Грузию", – приводит его слова "Аргументы и Факты".

Абдулмуслимов также отметил, что продажа овец запланирована на декабрь. По его словам, это не должно сказаться на ценах на баранину в Дагстане.

"Для сдерживания роста цен принимаются меры по продовольственной безопасности, в том числе проводятся ярмарки, где сельхозпроизводители продают свою продукцию без посредников", - добавил он.