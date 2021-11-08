В Грузии с 1 декабря начнут действовать "зеленые паспорта"

В 1 декабря в Грузии вводится концепция "зеленых паспортов" для совершеннолетних граждан.

"Зеленый паспорт" гражданина содержит информацию, связанную с коронавирусом: перенесенная болезнь, результаты ПЦР-тестов, прохождение вакцинации.

"С 1 декабря будет задействована концепция "зеленого паспорта" и будет расширен ареал его действия. Хочу разъяснить, что такое "зеленый паспорт". Человек имеет "зеленый" статус, если он полностью вакцинирован, то есть дважды, прошел 72-часовой или 24-часовой тест или перенес коронавирус", - сообщил в понедельник после заседания Координационного совета премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

"Зеленые паспорта" будут действовать для лиц старше 18 лет и для туристов.

Этот документ сделает возможным посещение общепита, развлекательных центров и кинотеатров, оперы, музеев и концертных залов.