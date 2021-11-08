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В России проанализируют дефицит врачей в регионах

В России проанализируют дефицит врачей в регионах

Вице-премьер России Татьяна Голиква дала поручение проанализировать дефицит медиков в регионах и оценить эффективность программ по их привлечению, следует из протокола заседания Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере.

"Высшим органам исполнительной власти субъектов РФ: проанализировать дефицит медицинских кадров в субъекте РФ", - сказано в сообщении.

Голикова также поручила проанализировать наличие в регионе специальных программ и мер поддержки, которые направлены на привлечение и закрепление медицинских работников в регионе и эффективность их реализации.

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