Памятник Низами Гянджеви установят в Минске

Президенты Азербайджана и Беларуси Ильхам Алиев и Александр Лукашенко провели телефонный разговор, в ходе которого подтвердили двустороннее сотрудничество.

Лидеры Азербайджана и Беларуси обсудили ход реализации договоренностей, достигнутых в апреле, а также перспективы участия белорусских компаний в реализации масштабных взаимовыгодных проектов на территории Азербайджана, пишет БЕЛТА.

Лукашенко отметил, что победа в Отечественной войне Азербайджана сделала возможным мирное строительство в регионе. "Восстановление транспортных коммуникаций и экономического взаимодействия на Южном Кавказе должно стать основой прочного мира в регионе и обеспечить благосостояние и безопасность всех проживающих там народов", - уверен белорусский президент.

Он также сообщил Ильхаму Алиеву, что в знак дружбы народов в Минске будет установлен памятник выдающемуся поэту и мыслителю Низами Гянджеви, чье 880-летие отмечается в этом году.