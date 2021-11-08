Песков рассказал о подготовке встречи Путина, Алиева и Пашиняна

Саммит президента России Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьера Армении Никола Пашиняна в онлайн-формате готовится, но точных договоренностей по срокам нет, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Поясню насчет темы ВКС Путина, Алиева и Пашиняна. Действительно, мы подтверждали, что ведется работа над подготовкой такой встречи, но здесь мы хотим отметить: пока точных договоренностей и пониманий относительно того, когда такая ВКС может состояться, пока нет, Эта работа продолжается", - приводит слова Пескова РИА Новости.