"Газпром" нарастил транзит газа через Украину

Российская компания "Газпром" увеличила объем транзита газа в Евросоюз через Украину на 54%, до 88 млн кубометров в сутки, следует из данных, опубликованных ранее главой компании "Оператор ГТС Украины" Сергеем Макогоном.

При этом он подчеркнул, что это по-прежнему меньше забронированных и оплачиваемых 109 млн куб м в сутки, передает РИА Новости.

"Будет ли увеличение поставок газа в Европу? Пока мы не получали дополнительных заявок на транзит. Более того, транзит пока меньше (88 млн куб м), чем забронировано и оплачивается Газпромом (109 млн куб м)", - написал Макогон на своей странице в социальной сети Facebook.