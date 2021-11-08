МЧС предупреждает жителей Москвы и Подмосковья о мокром снеге и гололедице

В ночь на вторник, 9 ноября, в Москве и Московской области ожидаются дождь, мокрый снег, гололедица и усиление ветра.

"В период с 21:00 8 ноября до 9:00 9 ноября по Московской области ожидаются осадки (дождь, мокрый снег, снег), гололедные явления, усиление ветра с порывами до 17 м/с, переход температуры воздуха через ноль градусов в сторону отрицательных значений, с 9:00 до 21:00 9 ноября - дальнейшее понижение температуры воздуха, гололедица, местами сильная", - предупреждают в пресс-служба Главного управления МЧС России по региону. Жителей столичного региона просят соблюдать осторожность на дорогах, придерживаться скоростного режима, не выезжать на дороги на летней резине. В связи с ветром рекомендуется держаться подальше от высоких столбов, деревьев, электропроводов.

Пешеходам нужно передвигаться осторожно в условиях гололедицы - идти не торопясь, наступая на всю подошву. Пожилым людям следует в такую погоду использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами.

Из-за гололедицы в Москве и Подмосковье с 4:00 9 ноября до 4:00 11 ноября объявлен "желтый" уровень погодной опасности.