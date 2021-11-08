Премьер Грузии не стал комментировать ситуацию с Саакашвили

Глава правительства Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что больше не собирается обсуждать ситуацию с экс-президентом страны Михаилом Саакашвили.

"Я перестал говорить на эту тему. Это не моя тема для разговора, так как заявления о заключенных делает пенитенциарная служба, Министерство юстиции. У вас есть министр юстиции Брегадзе, которому можно задать любой вопрос, а также пенитенциарная служба. Они дадут исчерпывающий ответ", - цитирует Гарибашвили РИА Новости.

Напомним, Михаил Саакашвили был задержан в Тбилиси 1 октября. В этот же день он объявил голодовку. Комментируя свое задержание, экс-глава государства отметил, что не признает предъявленных ему обвинений и считает себя политическим заключенным.