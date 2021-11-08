Александр Артамонов: в боях за Шушу победил прежде всего воинский дух

Освобождение Шуши 8 ноября 2020 года определило исход всей контрнаступательной операции Азербайджана "Железный кулак" - об этом в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал военный обозреватель медиахолдинга "Правда.ру", ведущий программы "Контрольный выстрел" Александр Артамонов.

"Такова география Карабаха, расположение дорог и складок местности, что занятие Шуши решило исход всей кампании. Прежде всего ввиду того, что господствующая высота Шуши позволяет фактически контролировать Ханкенди. После этого сопротивление армянских сил стало абсолютно невозможным, так как вся территория вплоть до Лачинского коридора была дистанционно взята под контроль. Поэтому действительно после ее освобождения финал войны был предрешен", - заявил он.

"Бои за Шушу проходили при минимальном использовании новых видов вооружений, что, на мой взгляд, подчеркивает уровень подготовки и боевой дух азербайджанского спецназа. По данным французских врачей, работавших при Amnesty International - а французы, как мы знаем, в пользу Азербайджана что-то придумывать не будут - все раны, нанесенные обеими сражающимися сторонами во время Шушинской операции, были нанесены или холодным оружием, или при использовании пистолетного огня. Это доказательство того, что работал спецназ, который провел хирургически точную операцию, потребовавшую необыкновенных навыков ведения боя в высокогорных условиях", - рассказал Александр Артамонов.

"Азербайджанскому спецназу пришлось незаметно подняться на высоту около 100 м по отвесным скалам. Незаметность - это важный момент: армянская сторона, естественно, бдительно следила за продвижением азербайджанской армии, но оказалось, что она была не в состоянии отследить спецназ и противостоять ему. Эта операция уже вошла в хрестоматию подготовки спецназа всех стран мира, наряду со взятием Дубровки в 2002 году и операцией французского спецназа против террористов в конце 90-х. Азербайджан не использовал ни ракеты, ни тяжелую ствольную артиллерию, так как это могло уничтожить то, что не было разрушено из древних памятников архитектуры в Шуше. Поэтому получается, что победил, прежде всего, воинский дух, а потом оружие. Это необыкновенно важно", - подчеркнул эксперт.

Армения сдалась только после освобождения Шуши, поскольку не желала в принципе сдаваться. "Тот, кто владеет Шушой, владеет системой дорог, идущих через Карабах. Так устроен рельеф местности, что совершенно невозможно пройти мимо Шуши, направляясь из одной части Карабаха в другую. И невозможно занять высоту над Ханкенди с большим преимуществом, чем Шуша. Потому в древние времена хан и избрал местом своего пребывания именно эту твердыню. И по той же причине Ереван надеялся до последнего, что удержит крепость. Только когда Шуша была освобождена, он понял, что далее азербайджанская армия может даже не продвигать пехоту на местности, поскольку Ханкенди можно уничтожить на расстоянии при помощи артиллерийского огня. Это было бы делом нескольких часов. Так и было принято решение о капитуляции", - поведал Александр Артамонов.