Британцы считают Путина мудрым человеком

Обозреватели издания The Times назвали конференцию по климату COP26 "цирком под руководством клоунов", в то время как не приехавшие на саммит российский и китайский руководители проявили мудрость.

Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата проходит с 31 октября по 12 ноября.

По их мнению, большинство мировых лидеров не преследуют благих целей, принимая участие в подобного рода встречах.

"В действиях Запада вокруг климата очень много позы и очень мало реального действия", — считает Chris Frankland.

Читатели прокомментировали и заявление президента США Джо Байдена, раскритиковавшего Владимира Путина и Си Цзиньпина за отсутствие.

"Путин, Си и другие мудрые люди и не собираются прекращать использование угля, нефти и газа", — подчеркнул Mark Piney.

"Они проявили здравый рационализм в том, что не явились на это сборище!", — написал комментатор Cicero.

Некоторые пользователи думают, что Россия и Китай надсмехаются над Европой.

"Запад становится все более оторванным от реальности. Мы ни в коем случае не готовы отказаться от ископаемого топлива", — уточнил Steven Wren.

"Председатель Си и президент Путин, действительно, смеются над нами. Особенно учитывая "достижения" саммита", — отметил Luke Nomore.

Напомним, что конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата проходит с 31 октября по 12 ноября.