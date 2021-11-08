В Чечне рассказали о действующих после нерабочих дней ограничениях

В Чечне завершился режим нерабочих дней, однако введенные ранее ограничения продолжают действовать, напомнили в пресс-служба главы республики.

"Вместе с возобновлением работы всех предприятий и организаций в штатном режиме сохраняется ряд антиковидных ограничений. (...) приостанавливается проведение массовых общественных, политических и других мероприятий с участием более 50 человек", - отметили в пресс-службе.

Бизнес и общепит могут работать при условии проверки посетителей на наличие QR-кода, справки об отрицательном ПЦР-тесте, справки о перенесенном коронавирусе или метотводе.

Власти Чечни рекомендуют отложить свадьбы на более благоприятные времена или же ограничить количество участников празднования. Также жителей региона просят воздержаться от физических контактов при выражении соболезнования и приветствия.

Режим полной самоизоляции действует для непривитых жителей Чечни от 60 лет и старше и для граждан с тяжелыми хроническими заболеваниями.