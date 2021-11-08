Корабли Черноморского флота ВМФ России провели учения

Российские корабли провели военные учения в Черном море. Об этом сообщили в пресс-службе Черноморского флота.

Экипажи малых противолодочных кораблей "Ейск" и "Касимов" Черноморского флота совместно противолодочным вертолетом Ka-27M отработали поиск и обнаружение подводной лодки условного противника.

В пресс-службе отметили, что экипажи отработали поиск и слежение за подводной лодкой, а также атаку подводной цели, применив торпедное и реактивное бомбовое вооружение. Помимо этого, экипажи кораблей выполнили задачи противовоздушной обороны на переходе морем с выполнением зенитных ракетных и артиллерийских стрельб по воздушной цели.

Напомним, ранее сообщалось, что вооруженный крылатыми ракетами эсминец США "Портер" и штабный корабль "Маунт Уитни" ВМС США зашли в акваторию Черного моря. Силы и средства Черноморского флота России приступили к контролю за их действиями.