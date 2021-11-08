Заболеваемость в Подмосковье выросла на 10% за прошлую неделю и установила рекорд

Министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова рассказала об эпидемиологической ситуации.

"Мы за последние три дня в сутки выявляем более 3 тыс человек (с коронавирусом). Сегодня у нас 3 429. Это такой своего рода антирекорд, такой цифры у нас еще не было. Среднесуточная выявляемость за последнюю неделю подросла на 10%", - сообщила она.

При этом Стригункова заявила, что "ситуация, в принципе, напряженная, но действительно стабилизировалась за прошедшую неделю" по госпитализации.

"Хотелось бы обратить внимание на возрастную структуру. У нас произошли небольшие изменения по возрастам среди выявленных случаев. Растет доля заболевших детей в возрасте от 0 до 9 лет - на 1%. Это, казалось бы, немного, но у нас сейчас в области открыто практически 250 детских коек именно для коронавирусных инфекций. Практически все они заняты на 90% постоянно", - продолжила она.

На ИВЛ находятся 570 пациентов, из них двое детей. Такое количество тяжелых больных - еще один антирекорд региона.

Выросла на 1% госпитализация лиц 40-49 лет и тех, кто старше 80 лет. При этом "60% всех госпитализированных - это люди [возрастной группы] 60 плюс", - подчеркнула министр.