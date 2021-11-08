Олег Кузнецов: к 13 ноября 2020 года Азербайджан мог полностью уничтожить армянские войска в Карабахе

Ко дню освобождения Шуши 8 ноября 2020 года оккупационные войска Армении в Карабахе были на грани полного разгрома – об этом в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал военный эксперт, политический консультант Олег Кузнецов.

Прежде всего он отметил, что в плачевном состоянии армянская группировка в Карабахе находилась тогда уже не первый день. "Однако Ереван не имел адекватной информации о положении дел на фронте или не прислушивался к ней. Известно, что премьер-министр Никол Пашинян, выступая в Национальном собрании Армении с объяснениями причин подписания Ноябрьского заявления, сказал, что на весь Карабах у армянской стороны на тот момент в резерве оставались только две батареи 122-мм орудий, которых в принципе не хватило бы остановить продвижение азербайджанской армии", - напомнил он.

"К 8 ноября практически в котле находилось агдамская группировка армянских военных численностью от 12 тыс до 16 тыс человек. В полуокружении находились группировки армянских военных в Лачине и вокруг Красного Базара. В целом под угрозой физического уничтожения были до 20 тыс армянских солдат и офицеров. Азербайджану при том избытке боеприпасов, которые армия имела, было достаточно 2-3 дней, чтобы довести потери армянской армии с 3-4 тыс человек, которые Ереван сейчас признает, до 20 тыс. Это была бы для Армении не только военно-политическая или военно-техническая катастрофа, но катастрофа общенациональная", - обратил внимание Олег Кузнецов.

"Ситуация была такова, что уже к 13 ноября от группировки армянских войск на территории Карабаха не осталось бы в принципе ничего. Поэтому и было в ночь с 9 на 10 ноября подписано Заявление Азербайджана, России и Армении о прекращении боевых действий", - добавил военный эксперт, подчеркнув, что разгром был ошибочным подходом Еревана к организации боевых действий: "военно-техническая мощь Азербайджана и качество его вооруженных сил были тотально недооценены".