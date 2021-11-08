Снежное похолодание идет на Краснодарский край

В Краснодарском крае в ближайшие дни случится резкое похолодание с осадками в виде дождя и снега.

Непогода в регионе в связи с прохождением холодных атмосферных фронтальных разделов с северо-западных районов Европы через территории Кубани, сообщает Краснодарский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Погода испортится 9 и 10 ноября, ожидаются осадки, местами сильные, в виде дождя, мокрого снега и снега.

Снег в юго-восточных, предгорных районах и горах может налипнуть на деревьях и проводах, 10 ноября на дорогах местами гололедица, ухудшение видимости до 1000-500 м.

Также на Кубани усилится ветер до 15-20 м/с, на Черноморском побережье – до 20-25 м/с.

За сутки в регионе похолодает сразу на 10-12 градусов. Минимальная температура 10 ноября составит от плюс 4 до минус 1. В дневные часы плюс 1-5. Еще холоднее - до минус шести ночью - будет 11 ноября. На востоке края местами ожидается 3-8 градусом мороза.