В Кремле считают, что нужно терпеливо ждать одобрения "Северного потока - 2"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что в ситуации с одобрением "Северного потока - 2" со стороны европейских партнеров главное - ждать.

"Пока нет [подвижек]. Безусловно, на это потребуется определенное время, и здесь главное, что называется, терпеливо ждать", - сообщил представитель Кремля в понедельник.

Он указал, что "Северный поток - 2" - это "очень и очень важный проект", роль которого крайне значима в обеспечении энергетической безопасности Европы.

Напомним, "Северный поток - 2" был полностью достроен 10 сентября. Запуск трубопровода станет возможен после регистрации транспортного оператора, решение Федерального сетевого агентства по проекту будет озвучено до 8 января 2022 года.