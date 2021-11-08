Глава Минприроды не поедет на саммит в Глазго из-за коронавируса

У главы Минприроды Александра Козлова выявили коронавирус, в связи с этим он не сможет принять участие в климатическом саммите в Глазго, сообщила в понедельник официальный представитель министерства Марина Евсеева.

"У Александра Александровича положительный тест на COVID-19. Болезнь протекает в легкой форме, о госпитализации речи не идет", - отметила Евсеева.

Козлов продолжает работу из дома, он трудится дистанционно. В запланированных очных мероприятиях вместо него будут участвовать заместители министра. "В частности, в климатическом саммите в Глазго примет участие [замглавы Минприроды] Сергей Аноприенко", - добавила представитель ведомства.

Российскую делегацию на конференции в Глазго возглавляет вице-премьер РФ Алексей Оверчук.