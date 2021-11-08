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Голодающий Саакашвили исповедался и причастился

Голодающий Саакашвили исповедался и причастился

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, который уже 39-й день держит голодовку, исповедался и причастился, сообщил преподобный Николоз, после посещения камеры политика.

"Саакашвили посчитал, что хочет причаститься, как только я сказал это патриарху, он не колебался ни минуты и сказал, что, поскольку ему это нужно, он должен причаститься... Он принял святое причастие с достоинством", рассказал он.

Ранее более 100 представителей творческой интеллигенции Грузии обратились к президенту и премьеру страны с требованием перевести Саакашвили в гражданскую клинику.

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