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В центре Алматы жестоко расправились с местной жительницей

В центре Алматы жестоко расправились с местной жительницей

В одной из квартир в центре Алматы неизвестный задушил, а затем поджег женщину. Инцидент произошел в жилом комплексе "Латифа" по проспекту Достык, 138.

В ведомстве городском департаменте полиции, что в настоящее время устанавливаются обстоятельства и мотив преступления. Проводится комплекс мероприятий, направленных на задержание подозреваемого, его личность уже установлена.

В полиции также не стали уточнять, каким образом была убита женщина, но и не опровергли возможный факт сожжения, передает "Sputnik Казахастан".

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