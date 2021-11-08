В Сочи припаркованный автомобиль столкнул девушку с обрыва

Россиянка получила серьезные травмы, упав с обрыва в Сочи после наезда машины.

ЧП произошло на смотровой площадке, девушка стояла у края обрыва, когда ее сбил тронувшийся с парковки автомобиль.

"ДТП Красная Поляна, в районе смотровой, легковой автомобиль совершил наезд на девушку, которая от удара упала с обрыва... 26-летняя пострадавшая доставлена в больницу с серьезными травмами", - сообщили в УВД Сочи, пишет РИА Новости.

Автомобиль также скатился в обрыв, уточнили в ведомстве.