Главная » Новости
Азербайджан Иран

Кремль оценил итог нерабочих дней в России

Кремль оценил итог нерабочих дней в России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пока рано делать выводы. По его словам, нужно подождать неделю.

"Вы слышали заявления глав регионов, в первую очередь [мэра Москвы Сергея] Собянина. Наш мэр сказал, что ситуация в регионе с уровнем заболевания стабилизируется. Это дало основание не продлевать режим нерабочих дней в Москве. Полный эффект осознаем в более длительной перспективе", - ответил официальный представитель Кремля на вопрос журналистов в ходе брифинга о том, помогли ли нерабочие дни улучшить эпидемиологическую ситуацию, связанную с распространением коронавируса.

Напомним, что президент Владимир Путин подписал указ о введении на федеральном уровне нерабочих дней с сохранением заработной платы с 30 октября по 7 ноября.

780 просмотров







Видео

Новости

Отечественная
война Азербайджана
день за днем



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!