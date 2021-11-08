Кремль оценил итог нерабочих дней в России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пока рано делать выводы. По его словам, нужно подождать неделю.

"Вы слышали заявления глав регионов, в первую очередь [мэра Москвы Сергея] Собянина. Наш мэр сказал, что ситуация в регионе с уровнем заболевания стабилизируется. Это дало основание не продлевать режим нерабочих дней в Москве. Полный эффект осознаем в более длительной перспективе", - ответил официальный представитель Кремля на вопрос журналистов в ходе брифинга о том, помогли ли нерабочие дни улучшить эпидемиологическую ситуацию, связанную с распространением коронавируса.

Напомним, что президент Владимир Путин подписал указ о введении на федеральном уровне нерабочих дней с сохранением заработной платы с 30 октября по 7 ноября.