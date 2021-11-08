Стало известно, как туристам заселяться в гостиницы Крыма

Для заселения в гостиницы, санатории и пансионаты в Крыму нудно предъявить справку о вакцинации от коронавируса или QR-код, информирует пресс-служба Минкурортов региона.

"При въезде в Крым гражданам Российской Федерации предъявлять справку о вакцинации или об отрицательном тесте на COVID-19 и оставаться на карантине по приезду из другого субъекта РФ не нужно. Въехать на территорию региона можно всеми видами транспорта", - отметили в ведомстве.

Заселение туристов производится при наличии сведений о вакцинации от коронавирусной инфекции, QR-кода или сертификата о перенесенном заболевании не более шести месяцев назад. Также отели принимают справки об медотводе от вакцинации, при наличии свежего отрицательного ПЦР-теста.

Эти же документы нужны, чтобы получить доступ на пешие и автобусные экскурсии в регионе.