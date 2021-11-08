Мехрибан Алиева опубликовала снимки с солдатами и офицерами ВС Азербайджана на Джыдыр дюзю (ФОТО)

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева опубликовала на своей официальной странице в Instagram снимками с солдатами и офицерами ВС Азербайджана на Джыдыр дюзю.

"08.11.2021. Один из самых счастливых дней в моей жизни! На Джыдыр дюзю вместе с отважными солдатами и офицерами Вооруженных сил Азербайджанской Республики в первую годовщину Победы! Спасибо вам большое! Да хранит вас Аллах!", - говорится в публикации.