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Мехрибан Алиева опубликовала снимки с солдатами и офицерами ВС Азербайджана на Джыдыр дюзю (ФОТО)

Мехрибан Алиева опубликовала снимки с солдатами и офицерами ВС Азербайджана на Джыдыр дюзю (ФОТО)
Мехрибан Алиева опубликовала снимки с солдатами и офицерами ВС Азербайджана на Джыдыр дюзю (ФОТО)
Мехрибан Алиева опубликовала снимки с солдатами и офицерами ВС Азербайджана на Джыдыр дюзю (ФОТО)
Мехрибан Алиева опубликовала снимки с солдатами и офицерами ВС Азербайджана на Джыдыр дюзю (ФОТО)
Мехрибан Алиева опубликовала снимки с солдатами и офицерами ВС Азербайджана на Джыдыр дюзю (ФОТО)

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева опубликовала на своей официальной странице в Instagram снимками с солдатами и офицерами ВС Азербайджана на Джыдыр дюзю.

"08.11.2021. Один из самых счастливых дней в моей жизни! На Джыдыр дюзю вместе с отважными солдатами и офицерами Вооруженных сил Азербайджанской Республики в первую годовщину Победы! Спасибо вам большое! Да хранит вас Аллах!", - говорится в публикации.

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