Тегеран назвал три условия для возвращения США в ядерную сделку

США смогут вернуться в ядерную сделку после снятия с Тегерана экономические санкции, признания своей вины в развале сделки, а также, если США больше не станут выходить из СВПД, сообщил официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде.

"США необходимо знать, что они не являются членом СВПД и не могут что-либо просить в рамках этого соглашения от других членов сделки. Путь США к возвращению в СВПД ясен. Они должны признать свою вину в развале СВПД, а также в нынешней ситуации, они должны снять санкции единовременно. Должны заверить, что впредь никакая другая администрация не повторит выход Трампа из ядерной сделки с Ираном", - приводит его слова РИА Новости.

Напомним, СВПД был подписан с Ираном в 2015 году в интересах преодоления кризиса вокруг его ядерной программы постоянной "пятеркой" Совета Безопасности ООН и Германией, однако предыдущий президент США Дональд Трамп в 2018 году принял решение о выходе из этого соглашения.

Нынешний глава Белого дома Джо Байден неоднократно говорил о готовности вернуть свою страну в ядерную сделку с Тегераном. Переговоры о восстановлении СВПД в его первоначальном виде с апреля ведет с Ираном в Вене группа "пять плюс один" (Россия, Великобритания, Германия, Китай, США и Франция), уже состоялось шесть раундов таких встреч. Старт очередного раунда намечен на 29 ноября.