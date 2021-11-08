В России выявили 39,4 тыс новых случаев COVID-19

Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса сообщает, что на территории России выявили еще 39,4 тыс случаев заболевания.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции - 39,4 тыс в 85 регионах, в том числе выявлено активно 3 422 (8,7%) без клинических проявлений", - информирует штаб.

Больше всего новых случаев в Москве - 4 982, в Московской области - 3 429 (максимум с начала пандемии), в Петербурге - 2 597. В Крыму новых случаев 791, в Ставропольском крае - 494, в Краснодарском крае - 315, в Дагестане - 161, в Кабардино-Балкарии - 135, в Чечне - 113, в Северной Осетии - 104, в Карачаево-Черкесии - 85, в Адыгее - 81, в Ингушетии - 88.

Суточный прирост составил 0,45%, общее число инфицированных в России достигло 8 834 495 человек.

Выписаны за сутки по выздоровлении 25 582 человека, за весь период - 7 587 560 человек.

Умерли за сутки 1 190 пациентов с коронавирусом, с начала пандемии - 248 004 человека.