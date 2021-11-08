Грузия поприветствовала возвращение кораблей США

Флагманский корабль Шестого флота ВМС США Mount Whitney и эсминец Porter зашли в порт Батуми, сообщает посольство США в Грузии.

"Добро пожаловать, Mount Whitney и Porter! Спустя пять лет флагман Шестого флота ВМС США Mount Whitney вернулся в Грузию. Для него это знакомый порт, Mount Whitney уже пять раз заходил сюда", - говорится в опубликованном сообщении.

Уточняется, что сейчас в Черном море находятся два корабля ВМС США - флагманский корабль Mount Whitney и эсминец с управляемым ракетным оружием Porter. За их дестями следят силы и средства Черноморского флота.