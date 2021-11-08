Грузию в октябре посетили 30 тыс россиян

В октябре 2021 года турпоездок из России в Грузию стало почти в семь раз больше, чем за аналогичный период прошлого года. За октябрь в Грузию приехали около 30 тыс туристов из России, информирует Национальная администрация туризма Грузии.

При этом за десять месяцев 2021 года количество поездок из России в Грузию оказалось почти на 15% меньше прошлогоднего показателя - около 171 тыс поездок. Всего с начала года в Грузию иностранцы совершили около 1,5 млн поездок - на 7,7% меньше, чем в прошлом году.