Стоимость комнаты в Сочи удвоилась за год

Цены на комнаты в Сочи удвоились за год - до 3,4 млн рублей, свидетельствует исследование, проведенное федеральным порталом "Мир квартир".

Отмечается, что по темпам роста цен на этот тип жилья курорт обогнал Москву. "Абсолютный рекорд по подорожанию комнат поставил Сочи, где с ноября 2020 года они подорожали вдвое (+100,1%)", - говорится в исследовании, авторы которого уточняют, что причиной стал мораторий на новое строительство.

Отмечается, что средняя комната в Сочи стоит 3,4 млн рублей – дороже всего в стране, за исключением Москвы (4,1 млн рублей), передает ТАСС.