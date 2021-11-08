Срок действия QR-кодов в России остается прежним

Срок действия QR-кодов после вакцинации от коронавируса остается неизменным.

"Минцифры и Минздрав России сообщают: QR-коды, которые получают россияне на портале Госуслуг после вакцинирования от COVID, действительны в течение всего срока", - сообщили в Минцифры РФ.

Портал "Госуслуг" в настоящее время работает в штатном режиме, QR-коды восстанавливаются.

Утром 8 ноября срок действия QR-кодов некоторых граждан изменился с года до шести месяцев. В ведомстве пояснили, что это связано с техническими работами, а не с сокращением сроков действия кодов.