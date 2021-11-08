Американцы считают, что Путин "съест" Байдена

Обозреватели The Wall Street Journal дали оценку внешнеполитическому курсу президента США Джо Байдена.

Поводом для обсуждения стала статья сенатора Тома Коттона "Россия станет следующим испытанием для внешней политики Байдена", который призвал главу государства сдерживать Россию путем увеличения объема поставок летального оружия в Украину, введения санкций по отношению к "Северному потоку — 2", высылкой российских дипломатов и проведения Европой более жесткой политики с Москвой.

Отмечается, что не все комментаторы одобрили предложения политика. Так, пользователь Herve Guerin считает, что подрыв отношений между Россией и ЕС плохо скажется на внешней политике США.

"США нужна сильная экономика ЕС, а для этого необходимы более крепкие связи с Россией", — добавил он.

Читатель под ником Carl Wilson заявил, что нет необходимости вводить новые санкции, которые никак не действуют.

Другой обозреватель D P Firlik усомнился в том, что Байден может разбираться во внешней и оборонной политике. "Он слаб и сбит с толку", - подчеркнул он.

"Вычеркнуть все варианты, которые могут принести пользу США, и выбрать наихудшее из оставшегося — вот суть политики нынешнего президента", —написал Judy Neuwirth.

Некоторые читатели предложили переименовать статью Коттона. Так, пользователь Darnell Williams считает, что она должна называться "Россия станет следующим провалом внешней политики Байдена".

"Следующее испытание? Да Путин съест Байдена на обед", — заключил James Schaad.