Память героев Отечественной войны почтили на вершине "Зафар"

Группа военнослужащих ВВС Азербайджана и альпинистов горно-спортивного клуба "Гартал" совершила восхождение на вершину "Зафар" на территории Губинского района. Восхождение было посвящено годовщине победы в Отечественной войне. Об этом сообщает Минобороны Азербайджана.

Сообщается, что сначала участники восхождения возложили цветы к могилам шехидов на Аллеях шехидов, почтив память героев.

"Поднявшись на вершину "Зафар", расположенную в массиве Базардюзю Большого Кавказского хребта на высоте 4301 м над уровнем моря, участники экспедиции исполнили Государственный гимн Азербайджана, почтив минутой молчания память героев, погибших в Отечественной войне", - говорится в сообщении азербайджанского военного ведомства.