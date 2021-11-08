Двое жителей Ставрополья позарились на чужой комбикорм

Представители одного из сельскохозпредприятий Кировского округа сообщили правоохранителям о хищении имущества. По словам потерпевших, со складов было похищено более две тонны комбикорма. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по краю.

Полицейские установили, что к хищению могут быть причастны двое жителей села Горнозаводского. Подозреваемые были задержаны. В отделении полиции они признали свою вину и пояснили, что ранее, когда они работали на этом предприятии, сделали дубликаты ключей и несколько дней по ночам проникали в складские помещения. Похищенный корм они продавали.

По фактам возбуждены уголовные дела.